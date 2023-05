“Matone“ cuore e passione pura

Impossibile definire “Matone”, al secolo Egisto Passaglia, personaggio che ha solcato il mare della vita con un entusiasmo contagioso, con la voglia di mettersi in gioco e di pensare agli altri. Sempre, non per farsi bello agli occhi della gente, ma perché gli piaceva che nessuno rimanesse indietro. “Matone” era una di quegli uomini che se li lasci parlare, finisci inevitabilmente per restarne affascinato e al tempo stesso rapito. Perché quando raccontava fatti di vita vissuta in prima persona, da giovanissimo partigiano, poi marittimo, vigile forestale, dirigente sportivo, sindacalista, giornalista cultore della ‘gente di mare’, prima sgranavi gli occhi, poi idealmente lo applaudivi e gli dicevi “grazie” per quei ricordi di cui entravi in possesso. "Grazie a voi che mi avete ascoltato: l’importante è che non dimentichiate: può esservi utile nel corso della vita" era il suo paterno consiglio. Uomo di mare (si era imbarcato come macchinista) e di terra (nella sua seconda vita, dopo un doloroso naufragio, aveva fatto il forestale: per lui la pineta non aveva segreti), Egisto Passaglia aveva capito da che parte stare nei giorni e nei mesi successivi al 25 luglio 1943, tanto è vero che seppur giovanissimo partigiano era stato incaricato del collegamento con la divisione americana della “Buffalo”, impegnata a Viareggio e in Versilia. "Questa onorificenza ricevuta dagli Stati Uniti è qualcosa di cui posso andare orgoglioso" diceva, quando la mostrava. Egisto Passaglia, ovvero un personaggio poliedrico, di carattere, di cuore, sempre impegnato a fare qualcosa per gli altri. Come quando, cronista autodidatta, cominciò a raccogliere le storie di chi aveva scelto il mare come luogo di lavoro, tanto è vero che sulle pagine di questo giornale era nata la rubrica “Gente di mare”, innescando – la storia dice questo – anche una polemica a distanza con altri appassionati alla materia. Era impossibile stare dietro a “Matone”, perché nella sua testa frullavano idee di tutti i tipi: amava mettersi in gioco. E giocare. Con impegno e passione. Già la passione per il pallone, amico per la pelle di “Garone” Vinicio Viani, gloria calcistica cittadina, e di Ilario Nicoli, in arte “Carrara, l’epopea prima della Stella Rossa e poi del “Gabbiano” del presidentissimo Paolo Paoli. In campo da dirigente accompagnatore, guardalinee di parte, addetto all’arbitro, semplice tifoso. Lui c’era. Sempre. La passione è stata dunque il motore della sua vita.