Materne di Vallecchia Accolti tutti gli iscritti

Grazie all’arrivo di una nuova docente, le materne “Giannini” di Vallecchia potranno accogliere tutti gli iscritti, scongiurando quindi il pericolo di tagli o, nella migliore delle ipotesi, di dover fare i conti con un rapporto insegnanti-alunni di difficile gestione. Merito dell’azione congiunta tra la dirigente dell’istituto comprensivo 1 Maria Teresa Di Leone e il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani. "Se non fossimo riusciti a centrare l’obiettivo – sottolinea quest’ultima – avremmo offerto, nostro malgrado, non un servizio ma un disservizio alle famiglie. Abbiamo dato subito tutto il supporto tecnico e istituzionale che potevamo alla dirigente Di Leone, che ringrazio per l’attenzione e la collaborazione con cui abbiamo lavorato, insieme, per mantenere inalterata l’offerta scolastica del plesso". Quest’anno le “Giannini” hanno avuto un forte aumento di iscrizioni, con oltre 30 bambini che rischiavano di non trovare posto e di non essere quindi accolti.