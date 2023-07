Masterclass sulla pace Cinque incontri con professori e artisti

Nasce a Sant’Anna la prima master class per studenti universitari sul tema della progettazione dei luoghi della memoria. Dal 2 al 5 agosto si terranno 5 incontri con luminari, artisti e superstiti grazie al rapporto con l’Università di Pisa. Il progetto è nato da un’idea congiunta tra Parco Nazionale della Pace e il corso di Laurea di Ingegneria Edile Archiettura ed in particolare del professor Enrico Bascherini, membro del Comitato Scientifico, e professore della facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, con il patrocinio dell’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema e altri soggetti pubblici e privati. Alla Fabbrica dei Diritti professori di fama tra cui il professor Paolo Zemani, l’architetto Vincenzo Latina dell’Università di Reggio Calabria, l’architetto Adachiara Zevi presidente Fondazione Bruno Zevi, l’ architetto Walter Saino, Afc spa Torin. E poi ancora artisti come Giuliano Vangi, Stefano Pierotti, Carlo Carli. La chiusura sarà affidata ai superstiti della strage e alle istituzioni.