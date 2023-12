Massarosa Violenza di genere: "Sì ad azioni di contrasto a scuola"

Un minuto di applauso per fare rumore in memoria di Giulia Cecchettin. Il consiglio comunale si è unito intorno al tema del contrasto alla violenza di genere: l’assemblea ha votato all’unanimità un mozione presentata dalla consigliera Francesca Bianchini, che impegna sindaca e giunta all’adesione all’"Accordo territoriale di genere" per la promozione delle politiche concertate sulla cittadinanza di genere, e a stanziare una parte delle risorse del bilancio comunale per elaborare azioni di contrasto agli stereotipi ed educazione al rispetto di genere che coinvolgano insegnanti, genitori e alunni delle scuole. "Ho presentato questa mozione per riflettere tutti insieme su questo problema – commenta la consigliera Bianchini –; non è possibile rimandare o non affrontare il tema, pure le istituzioni devono farsene carico. È stato un momento profondo e toccante che va sicuramente al di là degli schieramenti politici e che ci deve vedere uniti".