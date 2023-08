Massarosa Videosorveglianza, la Regione eroga 25mila euro

La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla sicurezza e ai rapporti con gli enti locali Stefano Ciuoffo, ha approvato la graduatoria con la quale si assegna un totale di 135.300 euro ai comuni di Lucca, Bagni di Lucca, Coreglia Antelminelli, Massarosa, Porcari, Montecarlo e San Romano in Garfagnana destinandoli alla realizzazione di impianti di videosorveglianza. Nello specifico, il comune guidato da Simona Barsotti riceverà 25mila euro. "In questo modo – spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore Ciuoffo – completiamo il finanziamento delle graduatoria ancora aperta. È il nostro contributo per una Toscana più sicura, per garantire nei centri abitati maggiori controlli contro ogni atto criminoso. È bene però ricordare ancora una volta che si tratta di un provvedimento di per sé non risolutivo, che va accompagnato con iniziative di animazione e socialità nelle zone più fragili. Azioni che gli amministratori locali conoscono bene e che in moltissimi casi vengono realizzate, affiancando alle dotazioni tecnologiche l’elemento umano"