Massarosa Viabilità dissestata. Affidati gli studi geologici

Passi in avanti verso il ripristino di tre arterie fondamentali per la viabilità massarosese: la via di Pioppogatto, dove devono essere portate a termine le operazioni di consolidamento degli argini in seguito al dissesto della carreggiata causato dal cedimento arginale lungo un tratto che ha interessato anche un ponte, per cui questo tratto di strada risulta attualmente inutilizzabile; la via per Monte Balbano, dove la messa in sicurezza prevede il consolidamento del versante, in modo da garantire una viabilità alternativa a via Pietra a Padule nella frazione di Massaciuccoli; e infine la via per Montigiano, interessata dall’incendio boschivo del luglio 2022, per cui si è reso necessario un intervento generale, indirizzato a mitigare il rischio idrogeologico lungo tale strada al fine di proteggere la pubblica incolumità e di salvaguardare la viabilità che a causa dell’incendio è maggiormente vulnerabile a fenomeni di dissesto. Nei giorni scorsi il Comune ha dato mandato per la redazione delle relazioni geologiche preliminari all’apertura dei cantieri.