Massarosa Viabilità da sistemare. Il Comune stanzia 30mila euro

Nuovo investimento da parte del Comune sul fronte della manutenzione stradale. A seguito dei sopralluoghi eseguiti dal personale tecnico con l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali nelle varie situazioni di criticità sull’intero territorio comunale, sono state individuate le priorità di intervento, per una spesa complessiva di oltre 30mila euro, "con l’obiettivo – si legge in una nota del Comune – di dare risposte concrete alle segnalazioni pervenuti agli uffici e garantire la sicurezza della circolazione, a tutela della pubblica e privata incolumità". Tra i vari interventi, oltre alle asfaltature, il Comune interverrà su situazioni di cedimenti stradali, soprattutto in corrispondenza di griglie, tombini e condotti che hanno determinato la formazione di buche o avvallamenti sulla carreggiata, oltre alla riparazione di tratti di tubazione deteriorati previa demolizione e successivo rifacimento della struttura stradale e del manto di usura nei tratti interessati dalle lavorazioni, così da restituire il naturale deflusso delle acque meteoriche a tutela delle abitazioni.