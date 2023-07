Massarosa Via al Nea art Fest Cinque giorni di musica e teatro

Cinque giorni di teatro, poesia, arte visiva e musica dedicati al sogno e al rapporto delle nuove generazioni con il futuro. Prosegue fino a sabato allo Sforzi di Piano di Conca il "Nea Art Fest", promosso dagli artisti under 35 Francesco Grossi, Lorenzo Volpe, Filippo Lai e Nadia Saragoni. Ogni sera dalle 19,30 sarà aperta la mostra di poesia e arte visiva curata da alcuni giovani artisti del territorio. Domani e sabato, alle 21,30, sarà presentato in anteprima nazionale "Sogni d’oro" di Tommaso Fermariello, per la regia di Lorenzo Volpe (assistente Federico Franchina) e musiche di Filippo Lilli con Francesco Grossi, Filippo Lai, Nadia Saragoni, Lorenzo Volpe e alcuni giovani versiliesi. Lo spettacolo, realizzato da artisti under 35, mette in scena l’ossessione del successo, il terrore del fallimento e l’ansia di non sentirsi mai abbastanza. Attesa anche per l’evento in programma venerdì alle 21,30: ‘Facciamo Arte’, una serata performativa di live painting, poesia e dj set con Disastro Cereso. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.