Massarosa Via al censimento. Coinvolte 427 famiglie campione

Ha preso il via la nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. L’Istat rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale. La pratica non coinvolge tutte le famiglie, ma ogni anno solo una parte di esse per campioni rappresentativi. A Massarosa saranno interessate 427 famiglie su un totale di 9.141: riceveranno una lettera in cui l’Istat le invita ad accreditarsi sul portale Istat per compilare il questionario on line. "Il censimento è un adempimento obbligatorio – ricorda l’amministrazione –;, si chiede pertanto la massima collaborazione: i rilevatori cercheranno di arrecare il minimo disagio alla famiglia". Per chiedere assistenza nella compilazione del questionario si può prendere appuntamento al seguente numero di telefono 0584979284. L’assistenza alla compilazione del questionario è totalmente gratuita.