Massarosa Valzer delle casacche: "A destra ormai si vota alla cieca"

"Gli elettori del centrodestra di Massarosa hanno la certezza di votare alla cieca". Le liste di maggioranza – Pd, Orgoglio Massarosa e Sinistra Comune – mettono nel mirino i consiglieri Bertolaccini e Lucchesi dopo il recente passaggio dalla civica ’Per Massarosa’ a Forza Italia. "Si chiude la transumanza che da qualche anno porta i cosiddetti ’civici’ ad approdare verso più sicure e appetibili sponde politiche e partitiche – si legge in una nota –, il tutto in barba agli elettori che li hanno votati in quanto civici. Il primo è stato Cima, passato dalla Civica Massarosa alla Lega; poi è toccato a Fratelli d’Italia, che al ballottaggio del 2021 ha abbandonato Coluccini per abbracciare Bigongiari e poi, una volta perse le elezioni, ha accettato tra le sue fila Coluccini facendone un uomo di punta. E Forza Italia poteva restare fuori? La lista era stata bocciata in pieno alle elezioni, non riuscendo a ottenere neanche un seggio. Ma ora Bertolaccini e Lucchesi saltano sul carro azzurro a poche settimane dalla nomina di Bigongiari come coordinatore provinciale del partito".