Massarosa Uscite didattiche. Il bus giallo torna a correre

La giunta ha dato il via libera al servizio di trasporto scolastico per le uscite didattiche. "Un altro piccolo passo avanti sul fronte del trasporto scolastico – commenta la sindaca Simona Barsotti – un servizio che abbiamo fortemente voluto e che siamo riusciti a riprendere dopo che da qualche anno non se ne vedevano circolare sulle nostre strade. Lo abbiamo organizzato in base ai limiti e alle necessità legati alle domande pervenute, mettendo a disposizione risorse interne del Comune oltre al contributo delle famiglie, previsto per legge, e nonostante le restrizioni del ministero. In questi giorni leggo critiche da parte di chi aveva risolto il problema eliminando il servizio. Noi invece vogliamo farlo crescere, proprio per questo abbiamo già chiesto preventivi per un nuovo mezzo di ultima generazione". La disponibilità degli scuolabus per le uscite didattiche è delineata in base agli orari delle lezioni: ogni uscita didattica dovrà svolgersi dunque dopo l’orario del giro di entrata e prima delle uscite, precisamente dalle 8,30 alle 11,45.