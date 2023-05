Massarosa Un murales per Talini a dieci anni dalla sua scomparsa

Un murales in ricordo di Talini. L’associazione "Ancora in Viaggio", con il patrocinio del Comune e in collaborazione con altre associazioni di Quiesa, ha ideato e lanciato un concorso per la realizzazione di un’opera muraria da realizzarsi sulle pareti del piazzale Mauro Talini, con l’obiettivo di celebrare i 10 anni della scomparsa di Mauro, ciclista massarosese diabetico insulino dipendente deceduto per un incidente in Messico. "Il progetto si propone di riqualificare la piazza attraverso la realizzazione di un’opera muraria – spiegano i promotori – con l’intento di valorizzare questa espressione d’arte come forma comunicativa, di educazione, di scambio culturale, di trasmissione dei valori e di interconnettività tra associazioni e cittadinanza". Ad arricchire ulteriormente il progetto, un affresco realizzato dall’architetto messicano Hector Medina, dedicato al decimo anniversario della scomparsa di Talini. Sul sito maurotalini.org e sul sito del Comune bando, modulistica e tutte le info necessarie alla partecipazione (gratuita) da parte di artisti o gruppi di artisti.