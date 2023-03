Massarosa Truffò una cassiera Condannato a un anno e tre mesi

È stato condannato un truffatore seriale che qualche tempo fa aveva raggirato una cassiera del Conad di Massarosa. L’uomo, Antonio Palummo, originario di Napoli, era riuscito a confondere la malcapitata e a portar via un centinaio di euro. Nello specifico, si era presentato alla cassa con un solo prodotto, un deodorante. Costo: tre euro e poco più. Per pagare, ha messo sul bancone una banconota da cento euro. La cassiera, regolarmente, gli ha conteggiato il resto. A quel punto, però, Palummo ha sostenuto di voler pagare in un altro modo, tirando fuori cinque banconote da 20 euro e chiedendo alla cassiera se, per cortesia, potesse cambiargli i 200 euro accumulati sul bancone – i 100 appena tirati fuori e la banconota precedente – in quattro pezzi da 50. La cassiera ha cambiato i soldi, e lui se n’è andato via con tutto il malloppo. Ma è stato riconosciuto e inchiodato dalel telecamere di sorveglianza: aveva una macchina noleggiata a Napoli, utilizzata anche in altri posti per altri tipi di truffe simili. Gli è stata comminata una condanna a un anno e tre mesi.