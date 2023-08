Massarosa Tricolore sfilacciato al parco Caduti di Nassiriya

Protesta singolare nel capoluogo massarosese per le condizioni in cui versa il tricolore che garrisce sul Parco dei Caduti di Nassiriya. A segnalare a La Nazione il problema è una lettrice che abita nella zona. "Vorrei far presente che la nostra bandiera italiana nel Parco di Nassiriya, a Massarosa, è un bel po’ di tempo che è in pessime condizione – scrive –, ma in Comune, forse, non lo sanno… e sì che ci passano davanti anche loro per andare a casa". Per questo, la lettrice si è rivolta al nostro giornale: "Se lo leggono sul giornale, spero la cambino – continua –; non penso ci voglia un bando per comprarne una nuova. Basterebbe che mettessero un euro ciascuno e ne prenderebbero a sufficienza anche per il prossimo cambio". In effetti, da testimonianze fotografiche si vede che la bandiera che ricorda i caduti italiani in Iraq versa in pessime condizioni, con i lembi sfilacciati e la trama strappata in vari punti. Ora la palla passa in piazza Taddei.