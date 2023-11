Massarosa Topi alle elementari,. Lucchesi: "Loro sì, i consiglieri no"

"Nell’istituto ’Armando Sforzi’ non possono entrare i consiglieri di centrodestra, ma i topi sì. E senza che la cosa susciti troppi allarmismi né da parte di chi ci governa, né di chi dirige l’istituto". La consigliera di ’Per Massarosa’ Marzia Lucchesi torna sul tema dei furasacchi rinvenuto alla scuola elementare di Piano di Conca, e per i quali è in corso la derattizzazione. "La dirigente si è detta basita per il fatto che i genitori si siano posti dei problemi nel vedere uscire dalla scuola sacchi pieni di trappole per topi e forse anche di topi catturati – commenta Lucchesi –, come se fosse normale che nei luoghi dove i propri figli devono soggiornare per otto ore e anche pranzare, si veda uscire questo materiale. Per quanto riguarda l’amministrazione Barsotti, non ci meraviglierebbe che facesse passare come evento straordinario anche la derattizzazione della scuola. La maggioranza tace soprattutto sul fatto che le nostre scuole siano prive dei certificati di agibilità sismica e anti incendio. Per il resto non ci facciamo mancare nulla, neanche i topi di campagna".