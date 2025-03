Massarosa Tagli ai Comuni: "A noi 130mila euro in meno"

"Inaccettabile il taglio agli enti locali previsto dalla legge di bilancio del governo Meloni, sia sui servizi che sugli investimenti". A puntare il dito contro l’esecutivo è l’amministrazione. "Già a partire dall’anno in corso, il fondo per la progettazione delle opere pubbliche è decurtato dei 200 milioni, risorse in meno per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e strade – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –. Ancora peggio per il fondo destinato alle piccole opere che è completamente definanziato: significa 130mila euro meno per il comune di Massarosa da spendere per lo sviluppo sostenibile, per l’adeguamento di edifici pubblici e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nel triennio ’27-29 non si inverte certo la rotta ma si rilancia con previsioni di taglio ulteriori sugli investimenti fino a raggiungere un totale di circa 3,2 miliardi in meno su diversi settori di investimento. In questo scenario di abbandono totale, il governo dovrebbe investire sulla qualità della vita dei territori sempre più impoveriti da scelte sbagliate".