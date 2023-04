Massarosa Strada delle Sezioni Cantiere posticipato causa meteo

Rimandata a lunedì prossimo l’apertura del cantiere per l’asfaltatura e la manutenzione del manto stradale in via delle Sezioni: a causa delle previsioni meteo avverse, la ditta esecutrice dell’intervento ha ritenuto opportuno dare inizio ai lavori di ripristino, inizialmente programmato per due giorni fa, lunedì 17 aprile. Le operazioni dureranno circa due settimane: per consentire il loro svolgimento sarà istituito il senso unico alternato con la presenza di movieri. L’ufficio lavori pubblici del Comune sta facendo delle verifiche per poter affidare contestualmente anche il rifacimento dei tratti di carreggiata più compromessi ma non legati ai lavori di ripristino di Gaia in modo da poter intervenire in modo organico per rendere la strada più sicura. Il cantiere segue il maxi intervento che ha interessato e interesserà Bargecchia, Corsanico e Mommio Castello per la sostituzione di tratti della rete idrica e la realizzazione della fognatura che andrà a colmare un’esigenza infrastrutturale di primaria importanza.