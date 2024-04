Massarosa Sicurezza stradale. Via al progetto di videosorveglianza

Affidato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo impianto per il sistema di lettura delle targhe e di videosorveglianza urbana. Un passo propedeutico alla partecipazione al bando statale che prevede un finanziamento per la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza comunale. Nello specifico, il progetto segue quello già finanziato dalla Regione per il posizionamento di telecamere per la lettura delle targhe e di contesto a Piano di Mommio (in corso di affidamento) e riguarda la progettazione di tre nuovi varchi per un importo totale di circa 60mila euro. "Vogliamo provare a cogliere anche l’opportunità del bando ministeriale – spiega il vicesindaco e assessore alla ricerca fondi Damasco Rosi –; il finanziamento, nel caso in cui ci venga concesso, ci permetterà di realizzare un altro passo decisivo in chiave di sicurezza stradale e contrasto alla criminalità. Su questo tema, in forza del Patto per la sicurezza sottoscritto con la Prefettura, la sinergia tra Comune, forze dell’ordine e polizia municipale, è fondamentale".