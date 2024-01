Massarosa Scuola "inclusiva". In arrivo 17mila euro per gli arredi

Risorse in arrivo per una scuola più inclusiva. Il Comune si è aggiudicato un bando regionale da 17mila euro per l’acquisto di nuovi arredi destinati agli studenti diversamente abili, in collaborazione con i due istituti comprensivi del territorio. Alle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale si aggiungono fondi propri del Comune, da usare per l’acquisto di tavoli, librerie, tappeti, giochi e arredi di vario tipo che abbiano la funzione di creare spazi accoglienti, biblioteche inclusive ed “angoli morbidi” per l’apprendimento a tutti i livelli e lo sviluppo senso-motorio e psico-relazionale. "L’obiettivo è migliorare sempre più l’offerta didattica per i nostri ragazzi – spiega l’assessore alla scuola Mario Navari – e andare verso una scuola che sappia accogliere tutti e favorire l’integrazione e la socializzazione tra coetanei". Soddisfatta la delegata alla disabilità Michela Sargentini: "I diritti legati alla disabilità sono una priorità nell’agenda di questa amministrazione – sottolinea – lavoriamo a tutti i livelli e la scuola senza dubbio è un luogo dove l’inclusione deve essere centrale".