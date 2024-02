Massarosa Scuola di Quiesa. Lucchesi: "Mancano gli spazi"

La consigliera di ‘Per Massarosa’ Marzia Lucchesi torna a puntare i riflettori sulla scuola i Quiesa. "Il plesso aprirà a settembre – spiega – ma l’amministrazione si guarda bene dal dire come riaprirà. L’edificio ha tre piani e, quando la scuola era in uso, venivano usati tutti. A settembre riaprirà con il piano terra e il primo, mentre l’ultimo resterà grezzo e inagibile per le classi. Classi che, a causa dell’incertezza, si sono ridotte di una unità. Nel piano occupato dalla primaria, se venisse abbattuta la parete di cartongesso, non ci sarebbe spazio per accogliere cinque classi o per fare attività a gruppi separati. Quando la scuola avrà di nuovo tutte le classi, dove saranno sistemate? A conti fatti – sottolinea Lucchesi – la giunta Coluccini è stata al governo per due anni scolastici, durante i quali la protesta per la riapertura della scuola è stata fortissima; la giunta Barsotti è al terzo anno e, per quanto riguarda la scuola di Quiesa, tutto tace. È rimasto solo il nostro gruppo consiliare a parlare di scuole".