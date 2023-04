Massarosa Scuola di Quiesa, il Comitato sul piede di guerra

"Quanti sindaci dobbiamo mandare a casa per riavere la scuola di Quiesa?". Dura presa di posizione da parte del Comitato di genitori e insegnanti della San Giovanni Bosco, all’indomani dell’aggiornamento sullo stato dei lavori da parte dell’ammnistrazione. "Ci sentiamo in dovere di chiedere scusa a tutti i genitori a cui abbiamo dichiarato con certezza le intenzioni dell’amministrazione sulla riapertura per l’anno scolastico 2324 – si legge in una nota del Comitato – perché è ciò che ci hanno sempre assicurato, fino a quando siamo venuti a conoscenza che lo stato dei lavori non è come ci hanno raccontato fino ad ora. Manca l’affidamento dei lavori al secondo lotto, ma quel che è peggio è che non è stata ancora indetta gara. Visto che siamo a metà aprile, non ci vuole molto a capire che ci saranno grosse difficoltà per settembre, nonostante i finanziamenti siano in auge". Il Comitato ha annunciato inoltre che chiederà un "incontro urgente" per fare il punto della situazione sull’andamento delle operazioni.