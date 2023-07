Massarosa Scuola, buone notizie "Avremo alcune classi in più"

Dal Provveditorato arrivano notizie confortanti per le classi a rischio di Massarosa. La possibilità di andare incontro a soppressioni e accorpamenti aveva spinto genitori e insegnanti, insieme all’amministrazione, a promuovere assemblee, cortei, un presidio con i sindacati a Lucca, lettere per richiamare l’attenzione sulle progettualità delle scuole massarosesi. "Con un confronto costante con gli organismi scolastici superiori, e in sinergia con le dirigenti di Massarosa, siamo stati informati che l’ufficio del provveditorato sta intervenendo di concerto con l’ufficio scolastico regionale toscano per gli interventi in organico di fatto – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari –; ad ora è stato assegnato l’Inglese potenziato all’Armando Sforzi ed è stata aggiunta una classe al Massarosa 1, alla primaria di Quiesa. Rimangono da definire alcuni questioni, le ore di inglese assegnato vorremmo si trasformasse per esempio in una vera e propria classe". "Teniamo alta l’attenzione – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – fino alla definizione del prossimo anno scolastico".