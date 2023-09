Massarosa scommette sugli eventi Ecco il festival ’Sport e Inclusione’

Un nuovo grande evento che unisce sport, turismo e temi importanti come il sociale e soprattutto l’inclusione. A Massarosa il primo ottobre arriva la prima edizione del "Festival Sport&Inclusione", una lunga giornata dalle 10 alle 20 in cui le associazioni sportive si metteranno in mostra in un villaggio dello sport realizzato tra Piazza Provenzali, Parco di Nassiriya, piscina e scuola alternando dimostrazioni ed esibizioni nelle due aree spettacolo allestite per l’occasione. Musica, talk show, personaggi sportivi e grandi ospiti arricchiranno il programma che sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane e che è curato in collaborazione con la società Also eventi. L’obiettivo è lanciare il messaggio che lo sport a Massarosa è uno spettacolo per tutti. "Avevamo annunciato la programmazione di altri importanti eventi durante l’anno – commenta l’assessore al turismo Fabio Zinzio – ed eccoci a questa novità, un vero e proprio festival dello sport che coinvolge il territorio e non solo in una grande giornata di festa e divertimento".