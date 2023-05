Massarosa Saranno sistemate le strade bianche nella Bonifica

Il Comune mette mano alle strade bianche. In particolare, i lavori si concentreranno sui tracciati a fondo naturale che insistono nella zona di bonifica tra il capoluogo e Piano del Quercione. Si tratta di strade realizzate su terreni torbosi che, per loro natura, risultano instabili, e finiscono col disgregarsi e lo sprofondare al passaggio dei veicoli. Gli interventi si concretizzeranno nella regolarizzazione del piano di posa con una macchina fresatrice e livellatrice, nella ricostruzione della massicciata stradale e nella ricostruzione del piano viario con ricarica di stabilizzato, Per la tipologia dei tracciati, non si tratta di opere risolutive ma piuttosto di interventi di manutenzione da mettere in campo periodicamente. A essere sistemate saranno via del Pioppogatto, a Piano del Quercione, e via della Pieve, tra la frazione e il capoluogo. Se ne occuperà la Tecno 2000 Lavori Stradali di Bibbiano, per un costo complessivo di 5.856 euro.