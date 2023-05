Massarosa Sarà rifatta ex novo la segnaletica sulla via Sarzanese

Dopo la segnaletica orizzontale a Bozzano e sul Monte Pitoro e alcuni interventi per la segnaletica verticale nelle frazioni, è partito da Quiesa il rifacimento della segnaletica orizzontale su tutta la via Sarzanese, nei punti autorizzati da Anas, fino a Piano di Mommio. Un intervento del valore complessivo di 50 mila euro che dopo la Sarzanese proseguirà con ulteriori punti sul territorio in cui è necessario intervenire per la segnaletica. "Si tratta di un ampio piano di intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi – che ha come obiettivo la sicurezza stradale. Ora siamo nella fase che riguarda la Sarzanese dove, rifaremo la segnaletica in ogni punto per il quale abbiamo ricevuto il via libera da parte di Anas. Ma l’intenzione è quella di proseguire fino ad esaurimento delle risorse con ulteriori interventi". La sindaca Simona Barsotti pone l’accento sulla sicurezza: "La sicurezza sia di chi transita sulle nostre strade che dei pedoni deve essere un obiettivo costante – sottolinea e questo ampio piano di rifacimenti della segnaletica va proprio in questa direzione".