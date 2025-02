Massarosa Sabato alla brilla. Lezioni di primo soccorso

L’associazione Roberto Pardini, intitolata a un runner scomparso nel 2009 quando fu colpito da un attacco di cuore mentre correva in via di Portovecchio e da anni impegnata sul territorio con attività di sensibilizzazione e formazione sul primo soccorso, torna a operare a Massarosa. Sabato mattina, dalle 8 alle 13, alla Brilla si terrà una lezione di primo soccorso e Blsd (basic life support, e cioè respirazione e massaggio, con supporto del defibrillatore) tenuta proprio dagli esperti dell’associazione, che da quando è stata fondata ha donato con risorse proprie o tramite raccolte di fondi oltre cento defibrillatori installati in tutta la Versilia. Una giornata di sensibilizzazione, dunque, oltre che di diffusione delle corrette manovre di rianimazione cardio-polmonare. Il corso è aperto e rivolto a tutta la cittadinanza, fino a un massimo di 70 persone. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato dalla Regione. Per info e iscrizioni inviare una mail a: [email protected].