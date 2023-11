Massarosa Prolungati black out. Forti disagi in varie frazioni

Nottata di disagi in diverse zone del territorio di Massarosa, e in particolar modo nella frazione di Quiesa, per l’assenza di corrente. Il problema, con ogni probabilità legato al maltempo che ha investito il nostro territorio, si è presentato anche nel borgo di Stiava e sulla Collina. Per tutta la notte, una parte degli abitanti (più consistente a Quiesa che nelle altre aree colpite) so è dovuta arrangiare senza luce. L’elettricità è andata via attorno alle 19,30 di venerdì, in concomitanza con una delle ultime ‘passate’ della perturbazione. E non è tornata per diverse ore. La nottata è passata al buio, e una parte degli utenti è tornata e beneficiare del servizio soltanto dalla tarda mattinata di ieri, poco prima di mezzogiorno. Ma c’è qualcuno che ancora nel primo pomeriggio di ieri era costretto a fare a meno della corrente, ingegnandosi tra candele e soluzioni d’emergenza.