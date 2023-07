Massarosa Poste, ufficio chiuso "Sarà operativo entro fine estate"

Poste Italiane "si scusa" con la frazione di Stiava e annuncia la riapertura dell’ufficio postale entro la fine dell’estate. All’indomani della presa di posizione della sindaca Simona Barsotti, che ha lamentato i ritardi nella riapertura di un punto di riferimento per tutta la comunità, le Poste provato a spiegare il motivo per cui il presidio non è ancora riaperto. "In riferimento alla segnalazione dell’ufficio postale di Stiava, Poste Italiane informa che l’intervento di bonifica dell’amianto ha richiesto un prolungamento dei tempi e sarà completato entro questa settimana – si legge in una nota –; l’azienda si scusa con i cittadini interessati per i disagi e comunica che la riapertura della sede è previsto entro la fine dell’estate". L’ufficio è chiuso da febbraio, quando fu preso d’assalto dai ladri che fecero saltare lo sportello Atm. Nel frattempo, ieri pomeriggio, la cittadinanza si è mobilitata per una protesta di fronte allo sportello a cui hanno preso parte anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale.