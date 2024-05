Massarosa Ponte in via del Guado: "Via ai lavori con risorse comunali"

È partito l’iter per la sistemazione del ponte di via del Guado, a Piano del Quercione. Lo ha annunciato l’amministrazione nel corso di un’assemblea pubblica con cittadini e imprenditori. "L’approvazione del bilancio consuntivo e l’ottimo risultato in termini di avanzo, unito all’avvicinarsi dell’uscita dal dissesto, permette all’amministrazione di investire risorse proprie per la ristrutturazione del ponte – scrive l’amministrazione in una nota –; gli uffici hanno realizzato uno studio di fattibilità per l’intervento, dal valore complessivo di circa 300mila euro. Si tratta del primo intervento importante messo in agenda una volta ottenuto il via libera finanziario: una priorità su cui si lavorerà per cercare di accorciare al massimo i tempi. Il ponte, infatti, permette di raggiungere dalla Sarzanese numerose aziende e abitazioni. Consapevoli del disagio causato dalla chiusura da più di un anno del ponte, abbiamo deciso di investire risorse interne – chiude la nota – proprio per garantire con certezza l’avvio del percorso che porterà alla soluzione del problema".