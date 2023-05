Massarosa, politica calda Coluccini: "Angeli tradì"

L’ex sindaco Alberto Coluccini risponde all’esponente della Lega Giuseppe Angeli, che aveva invitato ad archiviare l’esperienza amministrativa 2019-21 per ritrovare l’unità del centrodestra massarosese. "Chi ha tradito non me ma tutti gli elettori e disonorato il centrodestra è Angeli – scrive Coluccini – e rimarrà per sempre nella storia solo per questo. Se oggi il bilancio di Massarosa ha uno spazio di respiro è grazie all’azione di risanamento fatta dall’amministrazione di centrodestra e al fatto di esserci sganciati dalle gestioni fallimentari ante 2019. La dichiarazione di dissesto è stata una presa d’atto della situazione in cui la sinistra aveva lasciato il Comune. Nonostante la situazione di dissesto e lo scoppiare della pandemia, in due anni eravamo riusciti per la prima volta a Massarosa a ridurre le tasse, a potenziare i servizi del sociale esplosi a seguito della pandemia, a ridare organizzazione e programmazione all’ente. Oggi invece siamo nuovamente difronte alle promesse disattese della sinistra". La chiosa è per Angeli, "una persona che nulla ha a che fare con gli ideali e valori del centrodestra".