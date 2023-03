Massarosa Piante pericolanti, interventi urgenti nelle scuole

Ammonta a quasi 5mila euro l’importo stanziato dal Comune per interventi urgenti di alcune piante ad alto fusto. L’intervento è stato deciso in risposta agli ultimi eventi di cadute di piante e rami dovuti al forte vento, e in particolare alla rottura e successiva caduta di un tiglio che non presentava alcun sintomo esterno. Le prime valutazioni condotte dall’ufficio lavori pubblici si sono concentrate sulle piante presenti nei giardini scolastici: dalle analisi è emerso che alcune piante, anche di notevoli dimensioni e di particolare rilevanza da un punto di vista paesaggistico, necessitano di interventi urgenti di potatura per la loro messa in sicurezza, che consistono principalmente nella rimozione di rami secchi o spezzati, oltre alla riduzione delle dimensioni della chioma per garantire alla pianta il giusto equilibrio. Per questo, è stato deciso di affidare d’urgenza alla ditta Angeli Piante gli interventi sulle alberature a rischio.