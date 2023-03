Massarosa Piano anticendi Crescono le risorse per i boschi

Crescono le risorse a disposizione del Piano antincendi boschivi. Per il periodo 2023-2025 la Regione ha deciso di aggiungere un milione e 100mila euro in più al contributo erogato nel precedente triennio, risorse che vanno ad aggiungersi al contributo finanziario statale, anch’esso incrementato di circa 4,5 milioni. Nel nuovo piano appena approvato dalla giunta, nel complesso la Regione destina così 16 milioni l’anno alle attività antincendio boschivo (il 72 per cento risorse regionali e il 28 per cento statali) che per il 39 per cento saranno destinate alle attività di prevenzione, per il 33 alla lotta attiva, per il 25 alla pianificazione, previsione e organizzazione e per il restante 4 per cento agli interventi di salvaguardia e ripristino. "Siamo di fronte ad un problema sempre più emergente – ha detto la vicepresidente Stefania Saccardi – che interessa le superfici forestali, le aree agricole e quelle di interfaccia tra l’abitato e il bosco, in un contesto climatico che anno dopo anno crea condizioni sempre più favorevoli all’innesco e alla propagazione di incendi".