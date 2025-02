Massarosa Perde il fratello disabile: "Un grazie a chi l’ha accudito"

Ha avuto il fratello 63enne ricoverato per una grave crisi respiratoria. E nonostante, alla fine, l’uomo sia venuto a mancare, Umberto Petrucci ringrazia i medici e tutto il personale sanitario che ha assistito il malato: "Ho visto i volontari della Misericordia agire con tempestività, professionalità e umanità – racconta –; i medici del pronto soccorso del Versilia, benché oberati di lavoro, prestare cure immediate, permettendomi comunque di stare accanto a mio fratello, mettendo me e mia moglie in condizione di stargli vicino. Ho visto il primario Taccola e la dottoressa Ramacciotti prenderlo in carico; vista la particolare condizione di disabilità di mio fratello, ci hanno messo a disposizione una camera singola affinché io e mia moglie potessimo alternativamente stare con lui. Ho visto i medici e il personale sanitario agire con professionalità, umanità e sensibilità. Ho visto il personale delle colazioni offrirci una tazza di tè caldo, anche se non dovuto. Medici e infermieri hanno accompagnato mio fratello a una morte serena, indolore, e lo hanno fatto con profonda umanità, gentilezza e rispetto per il nostro dolore. Grazie a tutti".