Massarosa Pedone investito. È caccia al pirata della strada

Si stringe il cerchio attorno al pirata della strada che giorni ha fa investito un ragazzo che stava attraversando la strada a due passi dalle scuole elementari di Piano di Conca. Approfittando della pioggia battente e della naturale concitazione dei presenti, impegnati a sincerarsi delle condizioni della vittima – il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale della Versilia, ma per fortuna le sue condizioni non sono risultate gravi – l’investitore ha fatto perdere le sue tracce, lanciandosi a tutta velocità verso la collina massarosese. Ma l’auto su cui viaggiava è stata immortalata da una telecamera posta lungo la strada: e dunque le forze dell’ordine sono al lavoro per incrociare i dati sulle auto dei residenti del territorio con le specifiche della vettura che ha rischiato di causare dei danni davvero seri al malcapitato che stava attraversando la strada. Il cerchio si sta dunque chiudendo attorno al pirata della strada.