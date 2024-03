Massarosa Patto con i sindacati: "Ripristiniamo servizi essenziali"

Si conclude con la sottoscrizione dell’accordo il percorso iniziato lo scorso 7 febbraio con l’apertura di un tavolo di confornto tra Comune, Cgil, Spi Cgil, Cisl, Fnp Cisl, Uil e Uilp. "Con il dissesto, persistono le difficoltà economiche dell’ente – si legge in una nota dell’amministrazione – ma come hanno potuto constatatre i sindacati ci si sta avviando verso uno scenario completamente diverso e le azioni messe in campo negli anni 2022 e 2023 stanno dando risultati positivi. La situazione contabile sta migliorando, l’amministrazione è riuscita a ripianare il disavanzo prima del previsto, l’istruttoria della massa passiva delle istanze presentate si è conclusa, il dato presunto che sarà quantificato puntualmente in sede di rendiconto nei prossimi mesi segnala un ulteriore avanzo". In questo contesto, saranno ripristinati alcuni servizi: progetti di emergenza abitativa, contributo aiuto alla persona per percorsi di autonomia e borse lavoro per soggetti disabili, servizi scolastici, ristorazione scolastica concessa in appalto e ritorno del servizio del trasporto scolastico.