Massarosa Partono le asfaltature Intervento da oltre 60mila euro

Nuove asfaltature per le strade: nei giorni scorsi sono stati affidati i lavori per un importo totale di 62.500 euro e a breve partiranno i cantieri. "La manutenzione straordinaria degli assi viari – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali – è un atto dovuto ai nostri cittadini, lavori necessari per rendere sempre più sicure le strade del nostro comune e garantire l’incolumità delle persone". L’ufficio lavori pubblici ha accertato le condizioni del manto stradale di diverse arterie anche in seguito alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini, ed è stata effettuata una ricognizione degli interventi manutentivi più urgenti per redigere questo piano di asfaltature che prevede il rifacimento dei manti di usura eliminando buche e sconnessioni esistenti. "L’intervento molto atteso – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – è ovviamente soltanto una prima risposta in base alle risorse a disposizione, il nostro impegno continua per dare risposte a tutte le esigenze del territorio".