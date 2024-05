Massarosa Parco fotovoltaico. Lega: "Il Comune prenda posizione"

Il gruppo consiliare della Lega interviene sulla costruzione dell’impianto fotovoltaico a Piano di Mommio. "Siamo sempre stati al fianco delle famiglie della zona e del comitato dei cittadini – scrivono Nicola Morelli e Pietro Cima –; la stessa cosa non si può dire del Comune e dell’amministrazione in carica, che a parole stanno dalla parte dei cittadini, ma non hanno la forza di dare il diniego all’autorizzazione richiesta dalla società che vuole installare gli impianti. La prima istanza di Pas è datata 19 dicembre 2023 e si è dovuto attendere l’intervento dei cittadini per avere una posizione ufficiale del Comune – spiegano i consiglieri –; è troppo facile fare appello al governo che nel decreto agricoltura pone un primo stop all’installazione di impianti di questo tipo: non è ancora chiaro che il decreto riguarderà anche le pratiche presentate in data precedente. Invitiamo l’amministrazione a prendere una posizione netta senza attendere altri interventi, prendendo spunto da altre amministrazioni che hanno fatto del ‘no all’installazione degli impianti’ delle battaglie politico-amministrative".