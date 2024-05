Massarosa Palio dei Barchini. Domani la regata sul Massaciuccoli

Appuntamento da non perdere con uno degli eventi più attesi della tradizione massarosese. Domani va in scena il ‘Palio della Madonna del Lago’, detto anche ‘Palio dei Barchini’, la regata sulle classiche imbarcazioni che solcano il lago dal porto di Torre del Lago a quello della frazione di Massaciuccoli. Il programma della 56a edizione si apre alle 16 con la punzonatura e la benedizione dei barchini. A seguire, gli equipaggi si sposteranno a Torre del Lago, dove alle 17 sarà deposta una corona d’alloro alla statua di Giacomo Puccini. Subito dopo partirà la gara, che si concluderà al porticciolo di Massaciuccoli dove alle 18 si terrà la premiazione dei partecipanti. Chi volesse iscriversi ha ancora tempo per tutta la giornata di oggi, al Centro civico dalle 21 alle 23 o per telefono (info: Sandro Micheli 347/3623693; Leonardo Marlia 331/9177080; Saverio Marlia 328/1912588). L’evento è organizzato da Federcaccia con un importante contributo da parte della Pro Loco di Massarosa.