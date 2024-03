Massarosa Online l’agenda digitale. La burocrazia a portata di click

Da ieri è possibile prenotare gli appuntamenti per i servizi demografici da pc o smartphone. È infatti online l’agenda digitale per gli appuntamenti, nell’ambito della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Per fissare un appuntamento è sufficiente collegarsi al sito del Comune, nella sezione ’Contatta il Comune - Prenota appuntamento’, scegliere il servizio, la data e l’orario disponibile e inviare la richiesta. I servizi prenotabili sono: anagrafe (carta d’identità elettronica, cambio di residenza) stato civile (Spid, pubblicazioni di matrimonio, separazione/divorzio, dichiarazione di nascita, disposizione anticipata di trattamento) elettorale/leva (certificati elettorali, tessere elettorali, esito di leva). "Ringrazio gli uffici per il lavoro che stanno svolgendo in direzione di una vera digitalizzazione dell’ente e dei servizi – commenta l’assessore all’agenda digitale Stefano Natali –; rapidità di risposta ed efficienza sono gli obiettivi per essere sempre più vicini ai cittadini ed alle loro esigenze".