Massarosa Nuovo defibrillatore. In ricordo di Federica e Roberto

È stato installato ieri alla gelateria “Le fate golose” un nuovo defibrillatore acquistato e messo in funzione grazie alle donazioni raccolte dalle associazioni Federica Sarcoli e Roberto Pardini, che nascono per trasformare il dolore per la perdita dei loro cari in qualcosa di positivo per la comunità e cooperano per dare la possibilità di salvare vite. Il luogo è stato scelto perché, oltre a essere molto frequentato, è il punto di incontro delle strade dove abitavano sia Federica che Roberto. Nell’occasione l’associazione Roberto Pardini ha consegnato alla rappresentante del ’Progetto Genitori’ della scuola primaria di Pieve a Elici, Silvia Moscardini, le piastre sostitutive del defibrillatore installato alla chiesa di Pieve a Elici: sono state acquistate grazie anche alle donazioni dei genitori della suddetta scuola e della scuola dell’infanzia, raccolte in occasione del corso gratuito che insegna l’importanza del saper fare il massaggio cardiaco fin da piccoli per diventare adulti preparati e consapevoli, che l’associazione Pardini ha fatto anche quest’anno con i bambini delle due scuole.