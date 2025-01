Massarosa Nuova pista ciclabile. Contributo della Fondazione Crl

Il Comune ha avviato una sinergia con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la realizzazione di un percorso ciclo pedonale tra la stazione di Bozzano, punto di arrivo della pista ciclabile ’Fiori di Loto’, e il podere Lovolio, luogo di richiamo per tanti visitatori che accorrono a Massarosa attirati dalle bellezze naturalistiche del posto. La nuova ciclovia si congiungerà con il percorso ciclo-pedonale ’dei barchini’, con cui raggiungere la Brilla, a Quiesa, e l’Oasi del Chiarone. Il collegamento verrà realizzato sfruttando la viabilità sterrata che attraversa un’area di bonifica, via della Piaggetta e via delle Sirti. In totale, l’operazione costerà circa 120mila euro: entro fine febbraio dovrebbe essere pronto il progetto di fattibilità tecnico-economica; seguirà una fase di progettazione esecutiva, da chiudere entro giugno, e infine nel 2026 verranno realizzate le opere. L’operazione sarà finanziata con un contributo dalla Fondazione Crl di Lucca.