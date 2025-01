Massarosa Mostra agrozootecnica. In moto la macchina organizzativa

Tutti a lavoro per la Mostra Agrozootecnica 2025, confermata la formula che dallo scorso anno è tornata su due giorni, 3 e 4 maggio. Animali, agricoltura, benessere e natura, una vera e propria festa di primavera tra stand, spettacoli e animazione. Le aree in cui si svolgerà la manifestazione saranno piazza Provenzali, via Pellegrini, che ospiterà i banchi della Fiera del Carmine, via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Cenami, quest’ultima con la riconferma della grande novità dell’ultima edizione, l’area interamente dedicata ai bambini e alle famiglie, tra laboratori, giochi, installazioni ed area spettacoli. È già possibile inviare le e-mail di prenotazione di uno o stand inviando una mail a [email protected]. "Lo scorso anno le novità hanno dato risultati importanti – spiega l’assessore al turismo Fabio Zinzio – le nuove collocazioni hanno contribuito al rilancio dei vari aspetti della festa, la strada è quella giusta, lavoriamo per arricchire ancora il programma e ci saranno molte sorprese".