Massarosa Mobilità lenta. Nuove colonnine per le ebike

Nelle prossime settimane arriveranno due nuove colonnine per la ricarica di biciclette elettriche sul territorio di Massarosa. È stata approvata in giunta infatti la bozza di convenzione per l’installazione gratuita delle colonnine da parte della stessa società che si occupa della gestione delle pensiline degli autobus. Due le stazioni di ricarica ognuna capace di alimentare simultaneamente quattro ebike, in cambio Avip Italia potrà istallare sei impianti pubblicitari di servizio bifacciali nel rispetto del vigente piano degli impianti pubblicitari e si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria per cinque anni. "Le stazioni di ricarica non avranno nessun impatto sull’ambiente perché autoalimentate con eolica ed energia solare con pannelli integrati nell’architettura dell’impianto e inoltre non necessitano di collegamenti elettrici e di opere stradali – spiega l’assessore all’ambiente e alla mobilità lenta Mario Navari –; una scelta per l’ambiente e il turismo lento che sarà non solo gratuita per il Comune ma anche per tutti i cittadini che le utilizzeranno".