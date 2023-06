Massarosa, Migliaia di Visitatori da Tutto il Mondo per la Festa delle Fioriture

Grande successo per le iniziative lungo il percorso "La Via delle Erbe e dei Fiori": i fine settimana dedicati al percorso che mette in comunicazione le principali attrazioni naturalistiche e gastronomiche di Massarosa hanno fatto registrare migliaia di visitatori da tutta Italia, ma anche turisti provenienti da Cina, Giappone, Germani a e altri Paesi del mondo, giunti a Massarosa per scoprire le bellezze del territorio durante la "Festa delle Fioriture". "Un ringraziamento a tutti i soci dell’associazione Versilia Verdelago (che cura la ‘regia’ dell’evento; ndr) – il plauso dell’amministrazione comunale – alle aziende agricole, agli artigiani, ai ristoratori, alle attività commerciali e turistiche del territorio che hanno reso possibile questo meraviglioso progetto". La "Via delle Erbe e dei Fiori" è percorribile in autonomia tutti i giorni: sul sito dedicato si trova la mappa dei percorsi.