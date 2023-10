Massarosa Mense, Coluccini punge: "Buttati per niente 13mila euro"

Il consigliere di Fratelli d’Italia ed ex sindaco Alberto Coluccini torna a battere sul tema del servizio mensa, che ancora stenta a partire sul territorio di Massarosa. E si toglie pure qualche sassolino dalla scarpa. "Hanno fatto consulenze per 11mila euro solo per preparare la gara – scrive – e un’altra consulenza da 2mila euro per avere un ’parere’ di un avvocato a cui hanno chiesto se, secondo lui, la gara era fatta bene. Totale: 13mila euro sprecati di vostri soldi". Nel frattempo, dopo il caso Pietrasanta Sviluppo – il cui amministratore aveva annunciato di aver vinto l’appalto, salvo successiva smentita da parte dell’amministrazione – i bambini continuano ad andare a scuola con la sporta. "Il risultato ottenuto dalla giunta Barsotti – conclude Coluccini – è che la mensa scolastica, che c’era, al momento non c’è più. Questa è la realtà. E pensare che avevo portato a Massarosa la migliore mensa di sempre, nonostante il Covìd".