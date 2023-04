Massarosa Maxi rogo del 2022 Alle aziende colpite 2,7 milioni

Nuove risorse da parte della Regione per le comunità colpite dagli incendi della scorsa estate, tra cui Camaiore e Massarosa. Firenze ha stanziato 2,7 milioni di euro a un apposito bando che fornirà sostegno ai costi di ripristino e ristrutturazione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte. La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell’anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da Artea entro le 13 del 31 maggio. "Si tratta di risorse importanti – spiega il presidente regionale di Coldiretti Fabrizio Filippi – destinate esclusivamente alle imprese agricole che, previa domanda, possono ottenerle per ripristinare i danni agli impianti arborei così come alle strutture. Le imprese agricole sono tra le attività economiche sicuramente più colpite dagli incendi. Sono almeno un centinaio tra le province di Grosseto, Pisa, Lucca e Firenze".