Massarosa L’opposizione va al Tar "Gravi irregolarità nel bilancio"

Le opposizioni fanno ricorso al Tar contro il bilancio consuntivo 2022. "La delibera è priva del documento principale, il Conto di Bilancio – spiegano i consiglieri Lucchesi, Bertolaccini, Cima Morelli, Coluccini e Dell’Innocenti –; la delibera, inoltre, è stata presentata un mese dopo il termine stabilito dalla legge e manca di decine di documenti obbligatori, oltre a quello essenziale. Vengono omessi debiti che invece noi abbiamo accertato essere presenti a carico del Comune per centinaia di migliaia di euro. Per questo, il bilancio approvato non è regolare né veritiero. Dopo due anni di bilanci gravi e con palesi irregolarità, segnalate puntualmente alla maggioranza – continuano – questa volta abbiamo lasciato l’assise consiliare prima del voto, che non sarebbe stato consapevole per la mancanza di trasparenza. Siamo stati obbligati a ricorrere al Tar per avere la sentenza da parte dei giudici sulle gravi irregolarità dell’amministrazione Barsotti e ristabilire i principi di corretto funzionamento democratico del consiglio e del corretto amministrare".