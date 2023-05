Massarosa L’olio di Salov spopola Doppio premio dalle università

Ottimo risultato per Salov, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore oleario, che agli "Olive Oil Awards 2023" della University of Applied Sciences – Institute for Food and Beverage Innovation di Zurigo ha ottenuto due riconoscimenti di assoluto prestigio. Le giurie hanno infatti assegnato la medaglia di bronzo alla referenza Filippo Berio Extra Vergine 100% Italiano Riserva Oro nel contest regolato dagli esperti dello Swiss Oil Panel; inoltre, è stato assegnato il Premio Olio 2023 a Filippo Berio Extra Vergine Classico, attraverso il giudizio dei consumatori. Nelle sedute di degustazione dei due panel, gli extra vergine d’oliva Filippo Berio iscritti al concorso hanno ottenuto valutazioni altissime per il loro equilibrio organolettico, ossia l’ottimale bilanciamento dei sentori (fruttato) e sapori (amaro, piccante, erbaceo…) che descrivono e identificano la personalità dell’olio d’oliva.