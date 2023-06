Massarosa L’ira dell’opposizione "Risorse sulla scuola insufficienti"

"Su 1.800 iscrizioni ai servizi scolastici, 1.475 pagheranno la quota intera". L’opposizione ridimensiona i numeri sbandierati dalla maggioranza. E invita a un impegno maggiore. "Vorremmo che la sindaca facesse subito quello che ha promesso: una variazione di bilancio in cui il Comune mette sui servizi almeno il 50% della spesa anziché l’attuale 12% – scrivono –; lo chiediamo anche perché, quel grande avanzo di cassa che la sindaca dice di avere, lo avrebbe già promesso, anche quello pubblicamente, all’Unione dei Comuni per pagare le rate del mutuo che attualmente l’Unione stessa paga per noi. La sindaca forse avrebbe potuto avere qualche altro fondo in cassa se solo avesse mantenuto la parola data in sede di un consiglio comunale, in cui promise che lei e tutta la sua giunta avrebbero versato, in un capitolo apposito, gli aumenti di stipendio ricevuti. Quel capitolo non esiste: solo due persone tra gli attuali amministratori e una persona dimessasi hanno versato qualcosa della propria retribuzione, ma tra queste persone proprio la sindaca non figura".