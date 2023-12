Massarosa Lezioni di Gaia a scuola. Studenti alla scoperta dell’acqua

È ripartito dalla scuola primaria di Piano di Conca il progetto didattico "Alla scoperta dell’acqua", che ormai da anni Gaia promuove alle elementari e che quest’anno prevede a partecipazione di oltre 2.600 studenti. Lunedì mattina, oltre 200 bambini della ‘Giusti’ hanno assistito alle lezioni dell’esperto di Gaia Alfredo Brunini, che ha trascorso insieme ai bambini un’ora dedicata alla conoscenza del ciclo dell’acqua e agli accorgimenti per non sprecarla. Alla fine della lezioni, a ogni studente è stata regalata ‘Marina’, la borraccia plastic free che l’azienda dà in omaggio ai partecipanti. Alla lezione erano presenti per il Comune il vicesindaco Damasco Rosi e il consigliere Luca Tinagli. "Ringrazio il cda di Gaia e il corpo docenti per il prezioso progetto educativo portato avanti con le scuole sull’importanza dell’acqua – le parole di Rosi –, il tutto legato al tema ambientale che comprende la riduzione della plastica per abbattere la quantità di rifiuti prodotti".